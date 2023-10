EU waarschuwt ook YouTube tegen nepnieuws over Israël

De Europese Unie waarschuwt ook videoplatform YouTube dat het moet waken voor “illegaal materiaal en desinformatie”. Sinds de vloedgolf aan nepnieuws die losbarstte na de bloedige aanval van Hamas op Israël klopte Brussel ook al aan bij X, Meta en TikTok.

YouTube draagt een “bijzondere verantwoordelijkheid” omdat zoveel kinderen en jongeren het platform gebruiken, stelt verantwoordelijk Eurocommissaris Thierry Breton in een brief aan Sundar Pichai, de topman van moederbedrijf Alphabet. Het Amerikaanse bedrijf moet hen beschermen tegen “gewelddadige beelden van gijzelingen en andere nietsverhullende filmpjes”, schrijft hij. Ook moet YouTube nieuws duidelijk onderscheiden van terroristische propaganda. Als YouTube zich niet aan de Europese regels houdt kan het boetes verwachten, dreigt Breton.

De Eurocommissaris wijst het bedrijf ook meteen maar op de komende verkiezingen in Nederland en andere Europese landen. YouTube moet in het geweer komen om te voorkomen dat die worden gemanipuleerd. Met zogeheten deepfakes bijvoorbeeld, filmpjes waarin politici of anderen dingen zeggen of doen die ze in werkelijkheid nooit hebben gezegd of gedaan.