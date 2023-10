Positieve beursweek voor defensiebedrijven door oorlog Israël

Grote defensiebedrijven in de Verenigde Staten en Europa hebben hun beurskoersen deze week behoorlijk zien stijgen door de oorlog in Israël. Beleggers denken dat de vraag naar militaire apparatuur en wapens zal toenemen vanwege het conflict dat nog verder kan escaleren door een grootschalig Israëlisch grondoffensief in de Gazastrook in de strijd tegen Hamas.

Amerikaanse defensieconcerns zoals Lockheed Martin, dat onder meer de Joint Strike Fighter en Patriot-luchtafweersystemen maakt, en General Dynamics, het bedrijf achter de Abrams-tank en het Stryker-gevechtsvoertuig, hebben deze week plussen tot circa 5 procent op de borden gezet. Northrop Grumman, dat onder meer de B2-bommenwerper en de Global Hawk-drone maakt, deed het nog beter met een koerswinst van ongeveer 8 procent.

Maar ook Europese branchegenoten zaten in de lift, zoals het Britse BAE Systems, dat bijvoorbeeld de Eurofighter Typhoon produceert. Ook de Duitse wapen- en munitiefabrikant Rheinmetall, bekend van onder meer de Leopard-tanks en andere pantservoertuigen noteerde een flinke plus. Beide bedrijven gingen tot bijna 10 procent omhoog in de afgelopen handelsweek.

Op de beurs wordt gespeculeerd dat de Verenigde Staten en andere landen de militaire uitgaven nog verder kunnen vergroten door de toenemende spanningen in het Midden-Oosten. Er ging al meer geld naar defensie vanwege de oorlog in Oekraïne. Analisten stellen wel dat in de defensie-industrie contracten doorgaans voor langere periodes worden afgesloten en dat er daarom waarschijnlijk nog geen onmiddellijke impact te zien is op de bestellingen bij wapenfabrikanten.