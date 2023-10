VN: rampen zorgden in 30 jaar voor biljoenen aan landbouwschade

De afgelopen dertig jaar zorgden rampen zoals overstromingen, droogtes, bosbranden en extreem hoge temperaturen wereldwijd voor 3,8 biljoen dollar aan schade voor de landbouw, omgerekend ruim 3600 miljard euro. Dit schat de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) na onderzoek over de effecten van rampen. De schade bestaat uit verloren gewassen en verloren productie van landbouwdieren.

Klimaatgerelateerde rampen komen steeds vaker voor en zijn steeds meer reden van productieverlies, aldus de FAO. Door droogte en heel hoge temperaturen kunnen gewassen bijvoorbeeld niet goed groeien, waardoor oogsten mislukken. Onder meer landen in Zuid-Europa hadden in de zomer veel last van extreem warm weer.

De verliezen komen per jaar volgens de FAO neer op gemiddeld 123 miljard dollar, omgerekend 117 miljard euro. Vooral arme en middeninkomenslanden zijn de dupe, meldt de voedsel- en landbouworganisatie. Het jaarlijkse verlies staat gelijk aan eten voor ongeveer een half miljard mensen en 5 procent van de wereldwijde landbouwproductie.