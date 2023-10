Shell koploper in lagere AEX dankzij fors hogere olieprijzen

Shell was vrijdag de sterkste stijger in de AEX-index op de beurs in Amsterdam, die lager is gesloten. Het olie- en gasconcern profiteerde van een forse stijging van de olieprijzen vanwege de dreiging van een Israëlisch grondoffensief in de Gazastrook. Oliehandelaren vrezen dat daardoor de onrust in het Midden-Oosten verder zal escaleren en olieleveringen uit de regio worden geraakt. Navigatiedienstverlener TomTom verloor na de bekendmaking van tegenvallende resultaten.

De algehele stemming onder beleggers op de Europese aandelenmarkten was negatief door het geweld in Israël en de Gazastrook en ook door de vrees voor een verder stijgende rente in de Verenigde Staten. De AEX eindigde 1 procent in het rood op 733,90 punten. De MidKap zakte 2,2 procent tot 807,96 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Parijs leverden tot 1,6 procent in. De FTSE in Londen hield de schade enigszins beperkt tot een min van 0,6 procent.

Shell won 1,3 procent. De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 4,4 procent omhoog tot 86,56 dollar en Brentolie werd 4,2 procent duurder op 89,60 dollar per vat. Op de oliemarkt is er vrees dat door een invasie Israël in een direct conflict kan belanden met Iran. Dat land is een grote olieleverancier en Iran kan ook olietankers in de Perzische Golf aanvallen als vergelding. Teheran is bondgenoot van Hamas. In Londen klom het Britse oliebedrijf BP 2,2 procent en het Franse TotalEnergies steeg 1,6 procent in Parijs.

Naast Shell was telecomconcern KPN de enige winnaar in de AEX, met een klein plusje. De chipbedrijven ASMI en Besi stonden bij de grootste dalers in de hoofdindex op Beursplein 5 met minnen tot 5,1 procent. Ook betalingsverwerker Adyen had een lastige dag met een koersverlies van 3,7 procent.

In de MidKap bungelde laadpalenmaker Alfen onderaan met een min van 6,4 procent. Kunstmestbedrijf OCI voerde de schaarse stijgers bij de middelgrote fondsen aan met een plus van 1,5 procent.

Bij de kleinere bedrijven op het Damrak kelderde TomTom 9,4 procent. De navigatiespecialist zag de omzet in het derde kwartaal licht stijgen, maar leed wel opnieuw een nettoverlies. De bouwer van elektrische bussen Ebusco ging 4,3 procent omhoog. Het bedrijf kwam eerder deze week met een goed ontvangen handelsupdate.

De euro was 1,0503 dollar waard, tegen 1,0552 dollar een dag eerder.