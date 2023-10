Kabinet: komende decennia meer fysieke ruimte voor bedrijven

Er komt meer fysieke ruimte voor bedrijven in de komende decennia in Nederland. Die beslaat nu 2,6 procent van het Nederlandse oppervlak exclusief water. In 2050 moet dat zijn gegroeid naar 3 procent, een toename van 15 procent. De ministerraad is, op voorstel van demissionair minister Micky Adriaansens (Economische Zaken), akkoord gegaan met een plan dat dit regelt: het Programma Ruimte voor Economie.

Volgens Adriaansens vragen zaken als digitalisering en verduurzaming meer fysieke ruimte. “Denk aan de innovatieve hightech-maakindustrie, een sterk groeiende energie-infrastructuur met batterijen en waterstofproductie of de grondstofverwerking en -opslag die nodig is voor een circulaire economie”, aldus de bewindsvrouw in een verklaring. Er komt “regie” om te zorgen voor “ruimte voor bedrijvigheid op campussen, scienceparken en bedrijventerreinen”.

Het programma heeft ten doel om “te voorkomen dat bedrijven door ruimtegebrek niet hierheen komen of vertrekken, we klimaatdoelen niet halen of dat er te weinig locaties zijn waar innovatieve onderzoekers en start-ups kunnen samenwerken”. In het plan, dat in oktober vorig jaar al werd aangekondigd, is al geregeld dat er tot en met 2030 jaarlijks 700 hectare grond bijkomt voor de economische sector.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij, laten ze weten in een verklaring. “Bedrijventerreinen staan steeds vaker onder druk, onder meer door oprukkende woningbouw. Bedrijventerreinen bieden tegelijk wel 30 procent van alle werkgelegenheid in ons land en 40 procent van ons nationale inkomen wordt er verdiend.” De belangenorganisaties trokken eerder dit jaar al aan de bel met een roep om meer ruimte voor ‘werk- en maaklocaties’.

Op dit moment beslaan in Nederland woningen 7,2 procent van het oppervlak, natuur 14,9 procent en agrarisch terrein 66,3 procent. Waar de extra ruimte voor bedrijven vandaan komt, staat niet in de kabinetsverklaring.