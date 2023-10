Straffen voor Nederlandse bedrijven voor hulp bij bouw Krimbrug

Zeker vier Nederlandse bedrijven en acht personen uit ons land hebben volgens het Openbaar Ministerie meegeholpen aan de bouw van de Krimbrug tussen Rusland en Oekraïne. Dit is in strijd met internationale sancties en daarom hebben zij straffen gekregen, maakte het OM bekend na eerdere berichtgeving van De Gelderlander. Voor de personen zijn dit taakstraffen van twintig tot zestig uur. De bedrijven hebben in totaal 160.000 euro aan boetes betaald.

De personen en bouw- en ingenieursondernemingen zouden ergens in de periode van 2014 tot en met 2017 onderdelen en technische hulp hebben geleverd voor de bouw van de Krimbrug, die schiereiland de Krim met het vasteland van Rusland verbindt. In 2014 gingen er Europese sancties in vanwege de annexatie van de Krim door Rusland. De Nederlanders en de bedrijven zouden onder andere heihamers, trilhamers en powerpacks hebben geleverd en daarmee ook ter plekke hebben geholpen op technisch vlak.