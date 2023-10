Knot: rente waarschijnlijk minimaal jaar op huidige hoge niveau

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rente in de eurozone waarschijnlijk minimaal een jaar op het huidige hoge niveau. Dat zegt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) in gesprek met het ANP. Hij sluit een extra renteverhoging niet uit, mocht dat nodig zijn om de inflatie te beteugelen.

De centrale bank in Frankfurt verhoogde vorige maand de rente in de eurozone voor de tiende keer op rij naar het hoogste niveau ooit. Verschillende beleidsmakers van de ECB en andere deskundigen hebben al gehint dat er voorlopig een einde is gekomen aan die verhogingen. Maar over wanneer de rente weer omlaag kan, lopen de inschattingen uiteen.

“De markt prijst voor halverwege volgend jaar weer een renteverlaging in. Maar ik denk dat dat nog te vroeg is”, geeft Knot aan in de marge van de jaarvergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank in Marrakech. “Ik zou voorlopig uitgaan van het huidige renteniveau.”

Hij benadrukt dat hij en de andere beleidsbepalers bij de ECB elke rentevergadering opnieuw zullen kijken wat op dat moment het verstandigste besluit is voor de rente. Vandaar dat hij een nieuwe renteverhoging niet uitsluit. Sowieso gaan de rentes “voorlopig niet terug naar de lage niveaus van de jaren ’10. Dat was de uitzondering”, benadrukt de DNB-baas.

Een van de redenen daarvoor betreft de versplintering van de wereld in verschillende handelsblokken. Doordat handelsspanningen toenemen en de wereld lijkt weg te bewegen van globalisatie is er een einde gekomen aan de periode waarin steeds meer producten op de wereldmarkt komen tegen steeds lagere prijzen. Dat maakt het moeilijker om de inflatie omlaag te krijgen, aldus Knot.

Ook in de Verenigde Staten is volgens hem nog niet duidelijk wat de Federal Reserve komende tijd met de rente gaat doen om een einde te maken aan de flinke prijsstijgingen. “De Fed is ook nog steeds bezig met de vraag: hebben we nu genoeg gedaan?”

Intussen beginnen de risico’s van de hogere rentes wel duidelijk te worden. DNB waarschuwde eerder deze week al dat de kans op wanbetalingen bij bijvoorbeeld bedrijven toeneemt door de flink gestegen leenkosten. Ook lijkt de staatsschuld op termijn flink op te lopen doordat de overheid meer kwijt is aan rentelasten.

Toch is het belangrijk “eerst de inflatie eronder te krijgen”, stelt Knot. Bij almaar flink stijgende prijzen is volgens hem niemand gebaat, en worden ook de mensen met een smalle beurs het hardst geraakt.