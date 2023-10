Navigatiebedrijf TomTom groeit vooral door auto-tak

Navigatiedienstverlener TomTom heeft in het afgelopen kwartaal vooral geprofiteerd van de groei in de auto-industrie. Het Amsterdamse bedrijf verkocht autofabrikanten meer kaartentechnologie en won marktaandeel in die sector. De opbrengsten daalden juist bij de afdeling die data, kaarten en software verkoopt aan andere technologiebedrijven.

De totale omzet kwam voor de maanden juli, augustus en september uit op 144 miljoen euro, een stijging van 6 procent ten opzichte van vorig jaar. Daarvan kwam 82 miljoen euro voor rekening van de divisie die navigatietechnologie levert aan autofabrikanten, bijna een derde meer dan een jaar eerder. Daarmee stegen de verkopen sneller dan dat autofabrikanten nieuwe wagens produceerden, stelt TomTom.

Het beeld was anders bij de overige klanten. Enkele van hen sloten nieuwe goedkopere contracten af voor de diensten van TomTom, omdat ze die minder vaak gebruikten. Het onderdeel dat producten maakt voor particulieren, ooit bekend om zijn navigatiekastjes, had ook te maken met een dalende omzet.

TomTom sloot het kwartaal af met een verlies, maar wist dat negatieve resultaat op jaarbasis terug te dringen. Het nettoverlies bedroeg 7,9 miljoen euro, tegenover 17,5 miljoen euro een jaar eerder.

Het bedrijf, dat bij een reorganisatie vorig jaar zo’n vijfhonderd banen schrapte, werkt ook verder aan nieuwe kaarttechnologie. Zo bracht TomTom onlangs software op de markt om de eigen navigatiediensten te combineren met een betaalde versie van ChatGPT, zodat klanten met behulp van kunstmatige intelligentie nieuwe routes kunnen uitstippelen.

TomTom hoopt een nieuwe standaard te zetten voor het ontwikkelen van nieuwe, digitale kaarten, waarbij ook openbaar beschikbare locatiegegevens worden ingezet. Topman Harold Goddijn ziet het voorbije kwartaal als een “omkeerpunt”, omdat TomTom nieuwe kaarten heeft ge├»ntroduceerd die op basis van deze standaard zijn gebouwd.