Rusland stopt ook import zeevoedsel Japan na lozen kernafvalwater

Na China stopt ook Rusland met de import van Japanse vis en ander voedsel uit de zee, zegt de Russische landbouwtoezichthouder maandag. Japan loost sinds augustus afvalwater uit de kerncentrale in Fukushima, water dat de kerncentrale koelde na de aardbeving en tsunami van 2011. De toezichthouder meldt dat de beperking een “voorzorgsmaatregel” is, totdat duidelijk wordt of zeevoedsel veilig is.

Kort nadat Japan begon met de lozing voerde China al een invoerstop in. Dat land maakt zich veel zorgen over de lozing en wilde de risico’s rond radioactieve vervuiling tegengaan. China zei ook de stralingsniveaus in de nationale wateren strenger te gaan controleren.

Rusland importeerde volgens persbureau Bloomberg weinig vis en zeevoedsel uit Japan. In heel 2022 haalde Rusland 190 ton uit Japan.

Door de aardbeving en tsunami van 2011 raakte de kerncentrale in Fukushima zwaar beschadigd. Het water is gereinigd en wordt ongeveer de komende dertig jaar geleidelijk in zee geloosd.