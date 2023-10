BCC sluit webshop, faillissementsuitverkoop in winkels

De webshop van de failliete elektronicaketen BCC is vanaf maandag gesloten, melden curatoren Joris Lensink en Thijs Hekman in een verklaring. Een product online bestellen is niet meer mogelijk. De fysieke winkels van BCC die nog wel open zijn, houden vanaf maandag een faillissementsuitverkoop met producten tegen “sterk gereduceerde prijzen”, aldus de curatoren.

Verder melden de curatoren dat producten niet meer teruggebracht of geruild kunnen worden. Vanwege het faillissement kan de elektronicaketen volgens de curatoren namelijk geen geld teruggeven.

Wat het sluiten van de webwinkel en de faillissementsuitverkoop betekenen voor een eventuele doorstart van BCC is niet duidelijk. Curatoren en hun woordvoersters zijn vooralsnog niet bereikbaar.

Vorige maand ging BCC failliet. De keten met zo’n zestig winkels in Nederland zei eerder te kampen met “aanhoudende en toenemende zware marktomstandigheden”. Volgens BCC zakte de elektronicamarkt het jaar na corona in en de oorlog in Oekra├»ne, de hoge inflatie, het gedaalde consumentenvertrouwen en de lagere consumentenbestedingen maakten het nog moeilijker. Daarnaast stegen de kosten flink voor BCC, door hogere lonen en huurprijzen. De keten kon die kosten niet doorberekenen aan consumenten.

Sinds het faillissement proberen de curatoren een doorstart te maken met BCC. De curatoren wilden daarom de winkels en de webshop open houden. Bij het bedrijf werken ongeveer 1100 mensen. Over een eventuele doorstart wilden de curatoren en hun woordvoersters eerder geen vragen beantwoorden. Vorige week vrijdag vertelden verschillende (ex-)werknemers en anonieme betrokkenen aan RTL Z dat de curatoren niet rekenen op een volledige doorstart.