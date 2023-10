AEX stijgt onder aanvoering Ahold, blik beleggers blijft op Israël

De AEX-index op het Damrak veerde maandag weer wat op na de verliesbeurt op vrijdag. Supermarktconcern Ahold Delhaize was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen, met een winst van ruim 1 procent. Chipbedrijf ASMI sloot de rij met een min van 0,7 procent. Beleggers blijven vooral de ontwikkelingen rond de strijd in Israël en de Gazastrook in de gaten houden.

Israël heeft meer dan een miljoen mensen in het noorden van de Gazastrook opgeroepen naar het zuiden te vertrekken in afwachting van een grootschalig grondoffensief tegen Hamas in de regio. Volgens het Israëlische leger is er een vluchtroute ingesteld.

De Amerikaanse president Joe Biden zei zondagavond in een interview op zender CBS dat Israël een grote fout zou maken als het land de Gazastrook opnieuw zou bezetten. Het gebied moet volgens hem worden bestuurd door “een Palestijnse overheid”. Biden vindt wel dat Hamas uitgeschakeld moet worden, maar dat er ook een pad moet zijn naar een Palestijnse staat.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 735,36 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 813,65 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent.

Heijmans won 4 procent na een positief eindvonnis in de Wintrack II-zaak. Het bouwconcern ging in 2021 in hoger beroep tegen de uitspraak van de Raad van Arbitrage over de ontbinding van twee contracten. Deze contracten waren door TenneT aan de combinatie Heijmans-Europoles gegund en betroffen de realisatie van Wintrack-II hoogspanningsmasten. De Raad van Arbitrage heeft nu in hoger beroep geoordeeld dat TenneT beide overeenkomsten niet mocht ontbinden. De bouwer had voor de zaak een voorziening van 15 miljoen euro getroffen, die nu grotendeels vrijvalt.

Vivoryon klom 3 procent. De biotechnoloog, die een alzheimermedicijn in ontwikkeling heeft, kreeg een koopadvies van de Amerikaanse investeringsbank Jefferies. TomTom zakte 2 procent. Vrijdag verloor de navigatiespecialist al ruim 9 procent na tegenvallende resultaten.

De euro was 1,0525 dollar waard, tegen 1,0503 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 87,35 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 90,41 dollar per vat.