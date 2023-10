Beleggers op Damrak wachten af, Just Eat Takeaway omlaag

De AEX, de belangrijkste beursindex op het Damrak, is dinsdag na een wat nerveuze handelssessie licht hoger geëindigd. De aandacht van beleggers blijft vooral uitgaan naar de ontwikkelingen rond de gewapende strijd in Israël en de Gazastrook.

Ze hopen dat de aanhoudende diplomatieke inspanningen van de Verenigde Staten kunnen voorkomen dat de oorlog tussen Israël en Hamas zich uitbreidt tot een breder conflict.

De AEX sloot met een plus van 0,2 procent op 736,77 punten. De MidKap verloor echter 0,4 procent op 807,10 punten. Dat kwam vooral door een koersverlies van bijna 3 procent van Just Eat Takeaway. Het aandeel ging in de verkoop na een verlaging van het koersdoel door analisten van Deutsche Bank. Het Thuisbezorgd-moederbedrijf maakt woensdag zijn kwartaalcijfers bekend.

Ook chipmachinefabrikant ASML opent dan de boeken. Het aandeel won 0,4 procent. Analisten van de Amerikaanse investeringsbank Raymond James gaven het aandeel een sterk koopadvies.

De beurzen in Frankfurt en Parijs eindigden licht in het rood. De Londense FTSE moest 0,7 procent inleveren.

Bij de kleinere fondsen op het Damrak won Fastned ruim 4 procent. Het laadbedrijf heeft ruim 30 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van obligaties. Het geld wordt gebruikt om het netwerk van laadstations in Europa verder uit te breiden.

TomTom (min 5,3 procent) ging net als vrijdag en maandag verder omlaag. Vrijdag verloor de navigatiespecialist al ruim 9 procent na tegenvallende resultaten. Ebusco was een opvallende stijger met een plus van ruim 9 procent. De fabrikant van elektrische bussen is al een aantal dagen met een opmars bezig, na de zware koersdreunen van de afgelopen tijd.

In Stockholm zakte Ericsson bijna 6 procent na tegenvallende kwartaalcijfers. De Zweedse fabrikant van telecomapparatuur kampt met lagere investeringen in 5G-netwerken door telecomaanbieders.

De euro was 1,0582 dollar waard, tegen 1,0544 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 86,76 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 89,97 dollar per vat.