Winkels BCC tijdelijk dicht na onrust faillissementsuitverkoop

De failliete elektronicaketen BCC houdt opnieuw winkels tijdelijk dicht uit zorgen om de veiligheid van het personeel, omdat de faillissementsuitverkoop tot grote drukte zou leiden. Op sociale media zijn beelden te zien van klanten die voor dichte deuren staan. Ook plaatsen mensen foto’s van de mededelingen die door personeel op de ruiten zijn geplakt.

“Door de extreme omstandigheden hebben wij besloten om vandaag dicht te blijven. Wij kunnen de veiligheid van ons personeel door de extreme drukte niet waarborgen”, staat er. RTL Z meldt met verscheidene winkelmedewerkers te hebben gesproken. Zij wilden anoniem blijven, maar vertelden dat klanten “als gorilla’s op de ramen bonsden”. Ook zouden mensen hebben geprobeerd showmodellen van de muren te rukken en personeel hebben bedreigd.

De curatoren van BCC willen niets zeggen. Een woordvoerster vertelt dat is besloten voorlopig niet met de pers te praten. Hoeveel winkels er precies tijdelijk gesloten zijn en wanneer die weer opengaan, is niet duidelijk. Maandag kwamen de curatoren nog met een verklaring waarin de faillissementsuitverkoop met producten tegen “sterk gereduceerde prijzen” onder de aandacht werd gebracht.

Het is niet voor het eerst dat BCC winkels dichthoudt na ongeregeldheden. Dat gebeurde vorige maand ook al. Toen was BCC nog niet failliet, maar was net naar buiten gekomen dat er financiële problemen waren. “Bij zaken als het terugbrengen of retourneren van aankopen bij een surseance lopen de emoties soms veel te hoog op”, zei topman Caspar Klinkhamer destijds. Dit keer kan Klinkhamer geen commentaar geven, omdat hij door het faillissement niet meer bij de keten betrokken is.

BCC ging vorige maand bankroet en sindsdien onderzoeken de curatoren de mogelijkheden voor een doorstart. De keten met zo’n zestig winkels in Nederland zei eerder te kampen met “aanhoudende en toenemende zware marktomstandigheden”. Volgens BCC zakte de elektronicamarkt het jaar na corona in. De oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie, het gedaalde consumentenvertrouwen en de lagere consumentenbestedingen maakten het vervolgens nog moeilijker. Wat ook meespeelde was dat dat de kosten flink stegen voor BCC, door hogere lonen en huurprijzen. De keten kon die kosten niet zomaar doorberekenen aan consumenten.