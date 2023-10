Washington beperkt verkoop geavanceerde chips Nvidia aan China

De Amerikaanse overheid gaat de verkoop van geavanceerde chips van techconcern Nvidia, die speciaal zijn ontworpen voor de Chinese markt, beperken. De maatregel is een nieuwe stap om te voorkomen dat China toegang krijgt tot belangrijke Amerikaanse technologie.

De nieuwe regels vereisen ook dat bedrijven de VS op de hoogte stellen alvorens bepaalde chips te verkopen aan de Chinezen.

“Wij houden ons aan alle geldende regelgeving bij de levering van producten die duizenden toepassingen ondersteunen in veel verschillende industrieĆ«n”, laat een woordvoerder van Nvidia weten aan persbureau Bloomberg. “Gezien de wereldwijde vraag naar onze producten, verwachten we op de korte termijn geen betekenisvolle impact op onze financiĆ«le resultaten”, vervolgt hij.

Chipmachinefabrikant ASML uit Veldhoven verwacht dat de maatregel gevolgen kan hebben voor verkopen op de middellange termijn. Voor de resultaten voor dit jaar en voor de langere termijn verwacht het bedrijf echter geen impact.

Door de strenge exportregels is het handelen van Amerikaanse chipbedrijven met bedrijven in China een stuk moeilijker. De VS hebben de beperkingen opgelegd om veiligheidsredenen. Zo is de regering bang dat Amerikaanse chips gebruikt zullen worden voor militaire doeleinden. Onder druk van de VS heeft ook Nederland de uitvoer van chiptechnologie beperkt.