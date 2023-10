Aandacht voor cijfers ASML en Thuisbezorgd-moeder op beurs

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de kwartaalresultaten van chipmachinefabrikant ASML en Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway. ASML, dat kampt met exportbeperkingen voor zijn apparatuur naar China, zag het aantal orders in het derde kwartaal flink afnemen ten opzichte van een kwartaal eerder. Ook is het bedrijf voorzichtiger geworden over 2024, dat als een overgangsjaar wordt gezien. Voor 2025 rekent ASML wel op een aanzienlijke groei. Voor dit jaar handhaafde het bedrijf de omzetverwachting van een groei met 30 procent.

Just Eat Takeaway is positiever gestemd over de winstgevendheid voor dit jaar, geholpen door kostenbesparingen. Het bedrijf verhoogt zijn winstverwachting en begint ook een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van 150 miljoen euro. Volgens het bedrijf nam de waarde van de bestellingen in Noord-Europa, het Verenigd Koninkrijk en Ierland in het derde kwartaal toe. Wel was sprake van krimp in de Verenigde Staten, de grootste markt voor het bedrijf.

De aandacht op de beurzen blijft ook uitgaan naar de ontwikkelingen rond de strijd in Israël en de Gazastrook. Op verschillende plaatsten in het Midden-Oosten zijn woedende massa’s de straat opgegaan in reactie op de aanval op een ziekenhuis in Gaza waarbij honderden mensen zijn omgekomen. De woede richt zich niet alleen op Israël, maar ook op de Verenigde Staten, die Israël onvoorwaardelijk blijven steuren in de oorlog met Hamas.

De Amerikaanse president Joe Biden bezoekt woensdag Israël. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis zal Biden “stevige vragen” stellen tijdens zijn ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en “blijven aandringen” om “onschuldige burgerlevens te beschermen”.

De AEX-index op het Damrak lijkt licht lager te gaan openen en ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine minnen beginnen. De Aziatische markten lieten woensdag een gemengd beeld zien. De beurzen in Hongkong en Shanghai gingen omlaag ondanks een sterker dan verwachte groei van de Chinese economie in het derde kwartaal. De Nikkei in Tokio sloot vrijwel vlak.

Op het Damrak opende ook WDP de boeken. Het vastgoedbedrijf zag de winst in de eerste negen maanden van dit jaar stijgen en handhaafde zijn verwachtingen voor het hele jaar.

De euro was 1,0581 dollar waard, tegen 1,0582 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent meer op 88,53 dollar. Brentolie werd 1,9 procent duurder op 91,64 dollar per vat.