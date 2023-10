Rotatiegieten bedrijf Pentas Moulding innoveert met FOOKE machine

Het rotatiegietenbedrijf Pentas Moulding uit Almelo heeft een nieuwe, wel heel bijzondere machine: de machine van FOOKE. Deze machine stelt het bedrijf in staat om nog nauwkeuriger en met de hoogste precisie producten te vervaardigen. Een bijzondere mijlpaal voor Pentas, dat al meer dan 50 jaar ervaring heeft en meer dan 700 verschillende soorten plastic producten heeft gemaakt.

Je plastic object komt waarschijnlijk van Pentas

De term rotatiegieten zal de meeste mensen niet direct iets zeggen. Toch is de kans groot dat je eens een product van Pentas in handen hebt gehad. Het bedrijf maakt namelijk holle objecten, zoals tanks, vaten, speelgoed en andere items. Bij rotatiegieten wordt een vloeibaar materiaal, meestal kunststof of rubber, in een mal gegoten. Daarna draait een machine de mal rond, zodat het vloeibare materiaal gelijkmatig wordt verspreid. Dan stopt het draaien en wordt de mal hard.

Pentas maakt producten in complexe vormen, die met andere methoden moeilijk te produceren zijn. Met de aanschaf van de nieuwe FOOKE Machine, worden de mogelijkheden zo goed als eindeloos.

Preciezer werken

Pentas heeft een portaalfreesmachine van het Duitse merk FOOKE afgenomen. Die machine is in staat om met grote nauwkeurigheid en met de grootste precisie objecten te vervaardigen. Een belangrijke stap voor het bedrijf uit Almelo, dat al haar producten helemaal vanuit de eigen fabriek produceert.

Zo maakt Pentas zelf de mal, zelf het eindproduct en heeft het ook de logistiek in eigen handen. Met grote klanten als Daimler, Siemens Gamesa en Schmitz Cargobull, gaan de producten van Pentas de hele wereld over.

Een portaalfreesmachine is een machine met een soort brug, dat complexe vormen snijdt in kunststof. Matrijzen, mallen en machineonderdelen worden er onder meer mee gemaakt. Voor Pentas is het belangrijk dat dit met een hoge precisie gebeurt. Zonder een deugdelijke freesmachine zou de productie al snel stil komen te liggen.

Nog meer duurzaamheid

In een tijd waarin duurzaam werken steeds belangrijker wordt, en waarin fabrieken onder een vergrootglas liggen, komt ook Pentas er niet mee weg: het productieproces mag geen druk op het milieu in Europa leggen. Daarom legde het bedrijf als een van de eerste bedrijven ruim 1600 panelen op het dak. Die panelen wekken de stroom op die nodig is voor de productie. Ook in de productie wordt steeds aan het milieu gedacht. Zo beperkt Pentas het verbruik van grondstoffen en energie. Daarnaast moeten de vervaardigde producten steeds lichter en duurzamer worden



Doordat er nu met hogere precisie kan worden gewerkt, zal de kwaliteit verbeteren, is de gedachte. En een hogere kwaliteit, betekent meer duurzaamheid. Niet alleen in de zin van het milieu, maar ook in de zin van duurzame contracten: klanten keren nog een keer terug bij het bedrijf.

In die geest ontwikkelde het bedrijf uit Almelo al een lichtere tank voor CLAAS, een van de belangrijkste distributeurs van landbouwmachines. Die tank moet ervoor zorgen dat er minder brandstof nodig is voor maaidorsers. Zo’n tank heeft de hoogste veiligheidseisen, zodat er geen brandstof in de natuur weglekt.

De nieuwe machine stelt Pentas in staat om nog veel meer van dit soort producten te maken. Producten waarbij een hoge nauwkeurigheid belangrijk is, zullen steeds belangrijker worden voor de Almelose fabrikant.