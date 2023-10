Duitsland waarschuwt voor vergelding na heffingen Chinese auto’s

Duitsland kan eronder gaan lijden als de Europese Unie extra importheffingen oplegt voor elektrische auto’s die in China zijn gemaakt. Zo’n protectionistische maatregel brengt het risico van vergelding met zich mee, waarschuwt de Duitse verkeersminister Volker Wissing in een interview met Bloomberg Television.

“De Duitse economie is afhankelijk van open markten. We moeten een gelijk speelveld garanderen, maar niet werken met subsidies of belastingen”, stelt Wissing.

De Europese Commissie kondigde vorige maand een onderzoek aan naar vermeende subsidies die de Chinese overheid heeft verstrekt aan Chinese fabrikanten van elektrische auto’s zoals BYD. Het onderzoek duurt naar verwachting ongeveer een jaar. Daarbij zijn ook BMW en andere westerse autofabrikanten betrokken die in China auto’s maken en naar Europa verschepen. Dit onderzoek kan ertoe leiden dat Brussel extra invoerrechten gaat opleggen.

Zo’n maatregel kan schadelijk zijn voor bedrijven als BMW, Volkswagen en Mercedes-Benz, die China allemaal als belangrijkste interne markt beschouwen. Zo is de Mercedes S-Klasse de best verkopende luxeauto van het land.

Ola Källenius, topman van Mercedes-Benz, verzette zich onlangs tegen beschermende maatregelen. Open markten zijn volgens hem de sleutel tot gezonde concurrentie.