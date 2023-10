ASML ziet orders voor chipmachines flink afnemen

Chipmachinefabrikant ASML heeft de orders voor zijn apparatuur in het derde kwartaal van dit jaar flink zien afnemen op kwartaalbasis. Het bedrijf handhaafde wel de omzetverwachting van een groei met 30 procent voor het hele jaar. Wel is ASML naar eigen zeggen conservatiever geworden over het volgende jaar, dat als een overgangsjaar wordt gezien. Voor 2024 wordt een omzetcijfer verwacht dat vergelijkbaar is met dat van 2023.

Volgens topman Peter Wennink bevindt de halfgeleiderindustrie zich momenteel “in het dieptepunt van de cyclus”. Hoewel de klanten van ASML volgens Wennink verwachten dat het keerpunt eind dit jaar zichtbaar zal zijn, blijven ze wel onzeker over de vorm van het vraagherstel in de industrie. De topman beschouwt 2024 daarbij als een “belangrijk jaar om ons voor te bereiden op de aanzienlijke groei die we voor 2025 verwachten”.

ASML zag de nettowinst in het afgelopen kwartaal licht afnemen tot 1,89 miljard euro, van 1,94 miljard euro in het tweede kwartaal van 2023. De omzet daalde van 6,9 miljard euro tot 6,7 miljard euro. De onderneming uit Veldhoven had zelf een verwachting afgegeven van een omzet van 6,5 miljard tot 7 miljard euro. De orders namen af met 42 procent tot 2,6 miljard euro, van 4,5 miljard euro in het tweede kwartaal.

Voor het vierde kwartaal rekent het bedrijf op een omzet tussen 6,7 miljard en 7,1 miljard euro, met een brutomarge tussen 50 en 51 procent. In het derde kwartaal bedroeg de brutomarge 51,9 procent. Dat was meer dan de circa 50 procent waar het bedrijf zelf op rekende.

In 2025 wil ASML een omzet realiseren van 30 miljard tot 40 miljard euro, met een brutomarge van 54 tot 56 procent. En in 2030 moet dit oplopen naar 44 miljard tot 60 miljard euro, met een marge van 56 tot 60 procent.

ASML staat in het middelpunt van de Amerikaanse inspanningen om de export te beteugelen van geavanceerde chiptechnologie naar China. Washington wil daarmee voorkomen dat China de chips kan gebruiken voor militaire doeleinden. Zo heeft de Nederlandse regering na aandringen van de Verenigde Staten de export van chipmachines van ASML verder beperkt. Aanvankelijk mocht het bedrijf alleen zijn geavanceerdste machines niet verkopen aan Chinese klanten, maar daar kwamen ook bepaalde types van een oudere generatie chipmachines bij.