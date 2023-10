Moederbedrijf Thuisbezorgd positiever gestemd over winst in 2023

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, is positiever gestemd over de winstgevendheid voor dit jaar, geholpen door kostenbesparingen. Het bedrijf verhoogt zijn winstverwachting en begint ook een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van 150 miljoen euro.

Just Eat verwacht nu dat het aangepaste bedrijfsresultaat dit jaar zal uitkomen op circa 310 miljoen euro. Hier werd eerder een bedrag van 275 miljoen euro voorspeld. Volgens het bedrijf nam de waarde van de bestellingen in Noord-Europa, het Verenigd Koninkrijk en Ierland in het derde kwartaal toe. Wel was sprake van krimp in de Verenigde Staten, de grootste markt voor het bedrijf. Just Eat is ook actief in Zuid-Europa, Australiƫ en Nieuw Zeeland.

In totaal plaatsten klanten in de afgelopen periode voor bijna 6,5 miljard euro aan maaltijdorders bij Just Eat. Dat is 7 procent minder dan in het derde kwartaal een jaar geleden. Het aantal bestellingen lag ook 7 procent lager, op 217,9 miljoen orders. Door de hoge inflatie zijn consumenten terughoudender geworden met online eten bestellen.

Just Eat is verder bezig met een gedeeltelijke of volledige verkoop van de Amerikaanse dochter Grubhub die in 2021 werd overgenomen voor 7,3 miljard dollar. Volgens de onderneming is er geen zekerheid dat er een deal gesloten zal worden. Vorig jaar werd nog 3 miljard dollar afgeschreven op de waarde van Grubhub.

In juli zei topman Jitse Groen van Just Eat nog dat de marktomstandigheden voor bedrijfsdeals zijn verslechterd, waardoor een verkoop van Grubhub lastiger is geworden. Activistische aandeelhouders dringen al langer aan op een verkoop van het Amerikaanse onderdeel.