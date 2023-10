Nederlanders vergokken groter bedrag na openen onlinegokmarkt

Gokbedrijven verdienen steeds meer aan gokken sinds de onlinegokmarkt twee jaar geleden werd gelegaliseerd. Bij casinospelen is daarnaast duidelijk te zien wat de impact is van de opening van de onlinemarkt. Daar vindt een verschuiving plaats van fysiek naar online gokken. Dat zegt de Kansspelautoriteit (Ksa) in een nieuw rapport.

In het rapport kunnen voor het eerst vergelijkingen gemaakt worden tussen fysiek en online gokken. In 2022 waren onlinegokspellen namelijk voor het eerst een heel jaar legaal.

Onlinekansspelen waren vorig jaar verantwoordelijk voor 31 procent van de totale omvang van de gokmarkt. Alle legale gokbedrijven brachten in 2022 samen 3,4 miljard euro op, de som van de inleg minus de uitgekeerde prijzen. Dat is 700 miljoen euro meer dan in 2019, het laatste volle jaar zonder beperkende coronamaatregelen. Die stijging valt toe te schrijven aan de legalisering van onlinekansspelen, aldus de Ksa.

Gemiddeld genomen gaf een volwassen Nederlander vorig jaar 258 euro uit aan kansspelen. Dat is 100 euro meer dan in 2021. De gemiddelde volwassen Nederlander gaf wel 14 procent minder geld uit aan kansspelen dan een gemiddelde inwoner van de Europese Unie.

Vooral bij casinospelen signaleert de Ksa een “duidelijke verschuiving” van fysiek naar online gokken. Vergeleken met 2019 ging er meer geld om in de casinospelen, waarbij het aandeel van fysieke casinospelen zoals tafelspellen, kansspelautomaten en horeca-automaten met 30 procent is gedaald. Maar het kan volgens de Ksa ook zijn dat de fysieke gokmarkt nog niet terug is op het niveau van voor corona en zich nog verder kan herstellen.

Sinds oktober 2021 is het toegestaan om met een vergunning online kansspelen aan te bieden. Aan de onlinegokmarkt zijn wel strengere regels verbonden om gokverslaving tegen te gaan.