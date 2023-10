China wil objectief onderzoek naar schade gaspijplijn in Oostzee

China roept op tot een “objectief, eerlijk en professioneel” onderzoek naar de schade aan een onderzeese gaspijpleiding tussen Finland en Estland. Dat zei een woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken maandag tijdens een reguliere persbijeenkomst. De woordvoerster reageerde daarmee op de verdenking van Finland dat een Chinees schip betrokken zou zijn geweest bij het lek in de pijplijn in de Oostzee.

Eerder deze maand werd een lek ontdekt in de Balticconnector-gaspijplijn in de Oostzee. De pijplijn werd daarop afgesloten en er werd een onderzoek begonnen. Volgens de Finse autoriteiten zijn er namelijk vermoedens van sabotage. Afgelopen vrijdag meldde de Finse onderzoekers dat er onder meer wordt gekeken naar het Chinese containerschip NewNew Polar Bear dat ten tijde van het ontstaan van het lek in de buurt van de pijplijn zou zijn geweest.

China en Finland zijn inmiddels begonnen met het uitwisselen van informatie en China hoopt dat de relevante autoriteiten zo snel mogelijk de waarheid kunnen achterhalen, verklaarde de woordvoerster. Volgens haar is het wel duidelijk dat het Chinese schip op het moment van het incident de normale route volgde en dat er geen afwijkingen zijn gevonden van deze route als gevolg van de slechte zeecondities op dat moment.

Ook voegde ze eraan toe dat China er altijd voor heeft gepleit dat de internationale gemeenschap de samenwerking moet versterken en gezamenlijk de veiligheid van grensoverschrijdende infrastructuur moet waarborgen.