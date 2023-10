China start onderzoek naar grote Taiwanese leverancier Apple

De Chinese autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar het Taiwanese Foxconn, de belangrijkste partner van Apple en een van de grootste werkgevers in China. Dat schreven Chinese staatsmedia. Foxconn, dat de overgrote meerderheid van Apples iPhones in fabrieken in China maakt, verklaarde dat het zal meewerken met de autoriteiten.

In het onderzoek voeren de belastingautoriteiten controles uit bij dochterondernemingen van Foxconn in de provincies Guangdong en Jiangsu, meldde de Chinese staatskrant Global Times zondag op basis van anonieme bronnen. Ook doen ambtenaren op het gebied van natuurlijke hulpbronnen onderzoek naar het gebruik van land door Foxconn in de provincies Henan en Hubei.

Er werden geen verdere details over de onderzoeken en belastingcontroles verstrekt. Ook Foxconn gaf geen nadere details. De grote Zhengzhou-fabriek van Foxconn, bekend als iPhone City, bevindt zich in de provincie Henan.

China legt de acties van zijn toezichthouders vaak niet publiekelijk uit, waardoor bedrijven met activiteiten in het land vaak gissen naar de uiteindelijke motieven van de overheid. Gezien de enorme macht van de Communistische Partij heeft deze ondoorzichtige benadering buitenlandse bedrijven terughoudend gemaakt. Afgelopen zomer zei de Amerikaanse handelsminister Gina Raimondo al tijdens een bezoek aan China dat bedrijven het steeds moeilijker en riskanter vinden om te investeren in het land vanwege de onvoorspelbare regelgeving van de overheid.