Siemens Energy vraagt Duitse overheid om financiële hulp

De Duitse gasturbinemaker Siemens Energy heeft de Duitse regering om financiële hulp gevraagd om zijn in moeilijkheden verkerende windturbinetak te ondersteunen. Dat heeft het bedrijf bevestigd. Het gaat om het veiligstellen van miljarden euro’s aan staatsgaranties.

Siemens Energy waarschuwde eerder dit jaar al voor de aanhoudende problemen met zijn Spaanse windturbinetak Siemens Gamesa. Het bedrijf kondigde toen ook een strategische herziening aan van zijn windenergieactiviteiten. In het afgelopen kwartaal leed de onderneming een recordverlies. Dat kwam door hoge de kosten die verband hielden met het oplossen van technische problemen met windturbines op land.

Ingewijden zeiden eerder op donderdag tegen persbureau Bloomberg dat het bedrijf geen acute geldproblemen heeft, maar dat industrieconcern Siemens, dat ongeveer een kwart van Siemens Energy bezit, geen verder financieel vangnet wil bieden.

Op de beurs in Frankfurt reageerden beleggers geschokt. Het beursgenoteerde Siemens Energy dook donderdag liefst 30 procent omlaag tijdens de aandelenhandel in Frankfurt. Sinds het begin van het jaar is het bedrijf ruimschoots de helft van zijn beurswaarde kwijtgeraakt.

Fabrikanten van windmolens hebben het al tijden moeilijk. Onlangs waarschuwde Vestas Wind Systems, de grootste windmolenfabrikant ter wereld, voor tegenvallende orders. Ook kampt het bedrijf met stijgende kosten.

Het Amerikaanse industrieel conglomeraat General Electric (GE) gaf eerder deze week aan dat zijn activiteiten op het gebied van windparken op zee dit jaar een verlies opleveren van ongeveer 1 miljard dollar (943 miljoen euro). Voor volgend jaar wordt een vergelijkbaar verlies verwacht. Volgens GE worstelt de offshore-windmolensector met stijgende kosten.

In de windenergiesector nemen de twijfels toe over de haalbaarheid van de ambitieuze Europese uitbreidingsdoelstellingen, meldt persbureau DPA op basis van een marktonderzoek. Een gebrek aan middelen hindert de uitbreiding van windturbines, zeggen bedrijven uit de sector. Het lijkt daarom niet waarschijnlijk dat de beoogde uitbreiding gerealiseerd wordt.

Partijen in de windenergiesector klagen al langer over hoge grondstoffenprijzen en de inflatie. Ook is er een tekort aan geschoold personeel en houden lange vergunningsprocedures de uitbreiding van windmolens tegen. Toch blijft de sector door de klimaat- en energiecrisis behoorlijk positief, zou blijken uit het marktonderzoek.