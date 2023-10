Hogere prijzen opnieuw motor achter groei Unilever

Unilever heeft in het afgelopen kwartaal opnieuw een hogere omzet geboekt doordat de prijzen voor zijn producten zijn gestegen. Het verzorgings- en voedingsmiddelenconcern achter merken als Magnum, Dove en Calvé verkocht tegelijkertijd minder producten.

Net als veel branchegenoten ging ook Unilever na de gestegen kosten voor transport en grondstoffen over tot fikse prijsverhogingen. Maar geleidelijk nemen die prijsstijgingen af, verwacht het Britse bedrijf nu.

De omzet kwam in het derde kwartaal uit op 15,2 miljard euro. Daarmee stegen de opbrengsten met 5,2 procent, na een correctie voor onder andere wisselkoerseffecten en de verkoop of aankopen van bedrijfsonderdelen.

De prijzen bij Unilever stegen in doorsnee net geen 6 procent, terwijl de hoeveelheid verkochte producten met 0,6 procent afnam. In het eerste halfjaar stegen de prijzen nog met ruim 9 procent.

Unilever kondigde ook aan een nieuwe financieel directeur te hebben gevonden. De huidige baas van de divisie voor haar- en huidverzorgingsmiddelen, Fernando Fernandez, bekleedt vanaf 1 januari volgend jaar die functie. De Argentijn is daarmee de opvolger van Graeme Pitkethly, die tot mei aanblijft bij Unilever voor een goede overdracht.

Ook elders binnen het bedrijf zijn er veel verschuivingen. Zo vertrekt Hanneke Faber, die nu nog aan het hoofd staat bij de divisie voor voedingsmiddelen, bij Unilever.

Topman Hein Schumacher kondigde bij de kwartaalcijfers ook fikse ingrepen binnen het bedrijf aan. Unilever moet volgens hem een eenvoudigere bedrijfsstructuur krijgen en productiever worden. Daarbij moet de aandacht meer komen te liggen op de dertig best presterende merken.

“Unilever is een bedrijf met een sterke basis: een verzameling geweldige merken die dagelijks worden gebruikt door 3,4 miljard mensen”, ze de in juli aangetreden Nederlandse topman. “Maar er zit een kloof tussen deze intrinsieke kracht en onze prestaties. Het herstellen van de ondermaatse prestaties is onze grootste prioriteit.”

Schumacher wil onder andere de winstgevendheid verhogen. Maar in plaats van verdere kostenbesparingen moeten de hogere marges komen uit een hogere productiviteit, waarbij ook meer investeringen naar innovatie moeten gaan. Grote overnames wijst de topman van de hand. In plaats daarvan ziet Schumacher meer heil in kleinere ingrepen in de merkenportefeuille.