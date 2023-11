FNV: steun nodig voor ontslagen Nedcar-medewerkers

Vakbond FNV maakt zich na het aangekondigde ontslag van nog eens 2000 werknemers van autofabriek VDL Nedcar zorgen over de loopbaan van productiemedewerkers. Het is zaak dat zij goed terechtkomen, stelt de bond in een reactie.

“Over technische vakmensen maken we ons geen zorgen, maar wel over de mensen die aan de productielijn stonden”, zegt een woordvoerder. “Die hebben steun nodig om op een goede plek terecht te komen.”

De provincie Limburg zegt mee te werken aan een project om werknemers van Nedcar op weg te helpen naar nieuw werk. Eerder besloot Limburg om nog niet te investeren in infrastructurele aanpassingen rond het fabrieksterrein, omdat Nedcar geen garanties kon geven over onder meer werkgelegenheid.

VDL Nedcar hoopt nog steeds een nieuwe autofabrikant aan te trekken als klant. “Dan kunnen ze opnieuw aankloppen”, aldus de provinciewoordvoerder. De provincie Limburg benadrukt geen invloed op de gang van zaken te hebben bij Nedcar.