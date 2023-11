Detailhandel VS verwacht minder sterke groei verkoop feestdagen

De Amerikaanse winkelverkopen in het belangrijke feestdagenseizoen zullen dit jaar minder sterk toenemen dan vorig jaar, doordat huishoudens kampen met de hoge inflatie en gestegen rente. Dat zegt detailhandelsorganisatie National Retail Federation (NRF).

De feestdagenperiode is van groot belang voor winkeliers in de Verenigde Staten, omdat dan Amerikanen veel geld spenderen aan cadeaus en andere inkopen voor de kerst. Black Friday, de dag na Thanksgiving, wordt gezien als het begin van de inkoop voor de kerstperiode.

De NRF verwacht nu dat de winkelverkoop in november en december met 3 tot 4 procent zal toenemen vergeleken met vorig jaar. Vorig jaar was dat nog meer dan 5 procent. Mede door de hoge inflatie is het consumentenvertrouwen in de VS gedaald.

Toch verwacht NRF-president Matt Shay dat meer dan 90 procent van de volwassenen dit feestdagenseizoen weer de portemonnee zal trekken. “Ze zullen geld uitgeven en de economie stimuleren.”