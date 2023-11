Forse plussen op beurzen Europa, ING lager na cijfers

De Europese aandelenbeurzen gingen donderdag fors omhoog in de nasleep van het besluit van de Amerikaanse centrale bank om de rente opnieuw ongewijzigd te laten. Beleggers hopen dat de Federal Reserve nu afziet van verdere verhogingen. In Amsterdam stond ING wel bij de verliezers na de bekendmaking van cijfers. Shell won juist na een kwartaalbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde met een plus van 1,9 procent op 736,03 punten. De MidKap won 3,2 procent tot 813,02 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt gingen tot 1,9 procent omhoog. De FTSE in Londen steeg 1,4 procent, na het besluit van de Britse centrale bank om opnieuw een rentepauze te nemen.

ING was de grootste daler in de hoofdindex met een min van 1,8 procent. De bank wist de winst afgelopen kwartaal ruimschoots te verdubbelen. Dat kwam met name door de gestegen rentes, waardoor hogere marges werden gemaakt over spaargeld. Verder gaat ING voor 2,5 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Maar beleggers hadden op meer gehoopt.

Shell won 3,8 procent. De olie- en gasproducent maakte bekend voor 3,5 miljard dollar aan eigen aandelen te gaan terugkopen. Daarmee komt de totale inkoop in de tweede helft van het jaar uit op 6,5 miljard dollar. Dat is aanzienlijk meer dan de aangekondigde 5 miljard dollar eerder dit jaar. Shell zag verder de winst stijgen in het afgelopen kwartaal dankzij de hogere olieprijzen.

Koplopers in de AEX waren uitzender Randstad, chipmachinefabrikant ASML en staalconcern ArcelorMittal met koerswinsten tot 4,3 procent. In de MidKap blonk onder meer maaltijdbezorger Just Eat Takeaway uit met een stijging van 6 procent.

Bij de kleinere fondsen op het Damrak was BAM een positieve uitschieter (plus 9 procent). Het bouwbedrijf heeft naar eigen zeggen goed gepresteerd in het derde kwartaal onder uitdagende marktomstandigheden.

In Frankfurt kon het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa op aandacht rekenen. Lufthansa verwacht dit jaar een flinke winst te maken en dat werd beloond met een plus van 7,7 procent. In Amsterdam kreeg Air France-KLM er ruim 4 procent bij.

De euro was 1,0613 dollar waard, tegen 1,0537 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,1 procent meer op 82,15 dollar. Brentolie werd 2 procent duurder op 86,36 dollar per vat.