China en QatarEnergy sluiten grote deal voor levering gas

China heeft opnieuw een grote langjarige deal gesloten met Qatar voor de levering van vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Dat is een nieuwe stap van de Chinezen om de energiezekerheid in het land veilig te stellen.

China Petroleum & Chemical Corporation tekende de 27-jarige overeenkomst met QatarEnergy, maakte het Qatarese staatsbedrijf bekend. Het gaat om de levering van 3 miljoen ton lng per jaar.

Eerder werd al bekend dat China volop deals aan het sluiten is om tot na 2050 gas te kopen. Vorige maand werd ook bekend dat Shell en QatarEnergy een langjarige overeenkomst hadden gesloten voor het leveren van aardgas aan Nederland. Die deal behelst de levering tot 3,5 miljoen ton lng per jaar.

Daarvoor had het Qatarese bedrijf ook al een soortgelijke deal aangekondigd met het Franse TotalEnergies. Europese energiebedrijven willen langlopende en grote gasdeals sluiten, nu Europa zich aan het voorbereiden is op de tweede winter zonder Russisch gas. Daar vertrouwde Europa meer dan een halve eeuw op, maar sinds de oorlog in Oekraïne is de aanvoer van dit gas bijna volledig weggevallen.

De Golfstaat maakt vaart om klanten te vinden, sinds Qatar tientallen miljarden dollars heeft geïnvesteerd om de gasproductie tegen 2027 met bijna twee derde te verhogen.