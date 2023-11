Beursmiljardair Buffett ziet zijn fortuin weer fors toenemen

De bekende Amerikaanse beursmiljardair Warren Buffett heeft zijn enorme bulk cashgeld in het afgelopen kwartaal zien stijgen tot een recordbedrag van 157,2 miljard dollar, omgerekend zo’n 148 miljard euro. De superbelegger zag zijn banksaldo deze ronde vooral stijgen door de opgelopen rente.

Dat kwam omdat de inmiddels 93-jarige Buffett zijn geld grotendeels in staatsobligaties met een korte looptijd had geparkeerd. Die leverden relatief veel rente op. Mede hierdoor steeg de operationele winst van Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van Buffett, in het derde kwartaal tot 10,8 miljard dollar.

Buffett doet de laatste tijd wat minder grote investeringen, waardoor er meer geld op zijn rekeningen blijft staan. Met de huidige hoge rente is dat dus gunstig.

Berkshire Hathaway heeft beleggingen in alle hoeken van de economie. Zo is Buffett eigenaar van onder meer spoorbedrijf BNSF, fastfoodketen Dairy Queen, snoepfabrikant See’s Candies en verzekeringsconcern Geico. Buffett, ook wel bekend als het ‘orakel van Omaha’, belegt ook in aandelen van bedrijven zoals Apple en olieconcern Occidental Petroleum.

Berkshire Hathaway is al sinds de jaren zestig in handen van Buffett. De firma was aanvankelijk een textielfabrikant, maar de topman transformeerde het bedrijf in een groot zakenimperium.