Nepal gaat videoplatform TikTok verbieden

Nepal gaat het Chinese socialemediaplatform TikTok verbieden vanwege de negatieve impact op de “sociale harmonie”, aldus ambtenaren van het Aziatische land.

De minister van Communicatie en Informatietechnologie Rekha Sharma zei maandag niet wanneer het verbod precies ingaat. “Als het technisch haalbaar is, kan het verbod al vandaag in werking treden”, zei ze wel.

Politici van oppositiepartijen en enkele leden van de huidige coalitie bekritiseren het verbod en vinden het ingaan tegen de vrijheid van meningsuiting. Een paar dagen geleden maakte de Nepalese regering al bekend meer richtlijnen in te voeren om de controle te vergroten op de sociale media in het land en hun inhoud.

In enkele andere landen is TikTok al deels of geheel verboden, zoals in India. In Pakistan is vier keer een verbod ingesteld op TikTok. Die werden telkens weer opgeheven.