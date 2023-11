Vliegtuigen op luchthaven Rotterdam krijgen deels biobrandstof

Vliegtuigen die tanken op Rotterdam The Hague Airport vliegen vanaf volgend jaar niet alleen op kerosine, maar ook voor een klein deel op duurzame brandstof, meldt het vliegveld. Die biobrandstof wordt gemaakt van afvaloliën en -vetten. Vanaf volgend jaar wordt 2 procent van de brandstof op de luchthaven bijgemengd met de duurzame brandstof en het vliegveld wil dit komende jaren verhogen tot 14 procent in 2030.

De prijs van de duurzame brandstof is hoger dan dat van kerosine. Of dit leidt tot hogere ticketprijzen kan een woordvoerster van Rotterdam The Hague Airport niet zeggen. Dat is volgens haar aan de luchtvaartmaatschappijen.

Jaarlijks wordt rond de 60 miljoen liter kerosine getankt op de luchthaven, meldt de woordvoerster. Volgend jaar is 2 procent daarvan biobrandstof en dat komt neer op ongeveer 1,2 miljoen liter.

Mogelijk vliegen vanaf volgend jaar ook toestellen vanaf de luchthaven waar geen biobrandstof in zit. “Sommige toestellen worden ergens anders bijgetankt. De meeste tanken wel hier”, zegt de woordvoerster. De biobrandstof die de luchthaven wil gebruiken, komt van een fabriek van Shell in Rotterdam die nu wordt gebouwd.

Vliegtuigen die bijgetankt worden in Europa moeten van de EU een deel duurzame brandstoffen bevatten. In 2030 moet 6 procent van de brandstof duurzaam zijn. Nederland heeft met de luchtvaartbranche afgesproken dat 14 procent van de brandstof over zeven jaar duurzaam is. Afgelopen jaren begonnen KLM en Eindhoven Airport ook al met het bijmengen van duurzame brandstof.

Deze zomer zei de luchtvaartsector te willen dat Europese overheden meer belastinggeld steken in het beperken van de CO2-uitstoot van vliegtuigen. Anders dreigt Europa volgens de branche achterop te raken bij de Verenigde Staten.