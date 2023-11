Opnieuw jarenlange celstraf geëist tegen Samsung-topman

Openbare aanklagers in Zuid-Korea hebben opnieuw een jarenlange gevangenisstraf geëist tegen Samsung-topman Jay Y. Lee. Dat gebeurde op de laatste zittingsdag van een proces wegens corruptie dat al sinds 2017 duurt. De aanklagers eisen nu vijf jaar cel.

Lee werd al eerder tot dertig maanden cel veroordeeld. Na achttien maanden kwam hij wegens goed gedrag vrij, maar de topman mocht zijn oude functie niet meer oppakken. In augustus vorig jaar verleende de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol hem gratie. Sindsdien is hij weer toegetreden tot de raad van bestuur van het Zuid-Koreaanse elektronicaconcern.

Het proces ging dit jaar een nieuwe fase in. Lee zou ervoor hebben gezorgd dat Samsung tientallen miljoenen betaalde aan een vertrouweling van de toenmalig Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye. In ruil daarvoor kreeg het bedrijf politieke steun voor een fusie tussen twee dochterbedrijven in 2015. Volgens de aanklagers zou Lee tijdens die fusie verantwoordelijk zijn geweest voor koersmanipulaties, waardoor kleinere beleggers werden gedupeerd.

Lee heeft altijd ontkend dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Of hij opnieuw de gevangenis in moet, zal begin volgend jaar blijken. Dan wordt de uitspraak verwacht.