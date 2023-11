Chinese grootaandeelhouder Geely verkoopt deel belang in Volvo

De Chinese Zhejiang Geely Holding Group heeft een deel van zijn belang in de Zweedse autofabrikant Volvo Car verkocht. Het bedrijf van de Chinese miljardair Li Shufu deed ongeveer 100 miljoen aandelen Volvo Car van de hand tegen een flinke korting.

Geely, dat naast Volvo onder andere eigenaar is van automerken als Zeekr, Lynk en Livan, bood de aandelen aan tegen 37 Zweedse kroon per stuk. De verkoopprijs ligt daarmee ruim 9 procent onder de slotkoers van Volvo Car op donderdag en ongeveer een derde onder de introductieprijs waarvoor het bedrijf twee jaar geleden naar de beurs in Stockholm werd gebracht.

De verkoop volgt op klachten over het kleine aantal vrij verhandelbare aandelen Volvo Car op de Zweedse beurs. Doordat er maar weinig aandelen beschikbaar zijn voor beleggers laat de aandelenkoers van Volvo Car vaak grote schommelingen zien en wordt de waarde van het aandeel gedrukt.

“Deze toename van het aantal vrij verhandelbare aandelen komt zowel nieuwe als bestaande investeerders ten goede”, zei topman Jim Rowan van Volvo Car. De timing van de aandelenverkoop zorgt volgens analisten van vermogensbeheerder Oddo BHF echter voor een verrassing, aangezien de aandelenkoers van Volvo Car dicht bij het laagste niveau ooit ligt. Het aandeel Volvo Car zakte vrijdag in Stockholm met ruim 10 procent tot 36,60 Zweedse kroon.

Geely verklaarde dat het de Zweedse autofabrikant zal blijven steunen. Het Chinese bedrijf nam het Zweedse automerk in 2010 over van Ford en heeft sindsdien belangen opgebouwd in Europese automerken als Lotus, Mercedes-Benz en Aston Martin. Ook lanceerde Geely onlangs Zeekr, zijn premium merk voor elektrische auto’s, in Europa, naast de modellen van Polestar en Lynk.