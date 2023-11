Topman Fastned: bestaanszekerheid ook voor elektrische rijder

De politiek moet niet stoppen met voordeelregelingen voor elektrisch rijden, want anders dreigt Nederland zijn leidende positie bij duurzame mobiliteit te verliezen. Door te stoppen met die regelingen zou namelijk de mogelijkheid verdwijnen voor alle Nederlanders om elektrisch te gaan rijden, zegt topman Michiel Langezaal van de aanbieder van snellaadstations Fastned in aanloop naar de verkiezingen.

Langezaal vindt dat het belangrijke verkiezingsthema ‘bestaanszekerheid’ niet los kan worden gezien van duurzame mobiliteit. Het moet volgens hem immers voor iedereen betaalbaar worden om elektrisch te kunnen rijden. “Daar is duidelijkheid en visie van de overheid voor nodig. Mensen moeten het gevoel hebben dat de duurzame keuze langdurig voordelig is.”

Het is volgens hem dan ook nodig dat voordelen rond bijtelling en wegenbelasting bij elektrische auto’s (ev’s) niet worden beĆ«indigd. Er moet volgens Langezaal een “serieus verschil” zijn met brandstofauto’s. Bovendien komen er steeds meer goedkopere ev’s op de markt, wat dus zorgt voor steeds meer betaalbaarheid. “Elektrisch rijden wordt geen dure hobby meer. De afgelopen jaren hebben vooral de kapitaalkrachtige rijders kunnen profiteren van de fiscale voordelen. Nu ev’s betaalbaarder worden moet stimulering voor grotere groepen worden ingezet, zodat elektrisch rijden de norm wordt.”

Langezaal erkent wel dat het overvolle stroomnet een obstakel vormt bij de overgang naar elektrisch rijden. Het aansluiten van de stations op het netwerk loopt vertraging op. Hier moet de overheid volgens hem meer het “heft in handen nemen” en “niet achter de feiten aanlopen”.

“Het energiebeleid moet van reactief naar actief. Netbeheerders moeten sneller in actie kunnen komen. Het is echt van belang dat netbeheerders aan de slag gaan met een nieuwe manier van denken, met nieuwe kaders voor investeringsplannen. De eerste stappen zijn gezet, maar we moeten versnellen.”

De topman stelt dat de markt voor elektrische mobiliteit rond een soort omslagpunt beweegt. “In het begin ging het langzaam, maar nu zie je meer en meer ev’s. De techniek wordt snel beter en goedkoper. Niemand die nu nog terug gaat naar het oude. We kunnen veel doen, maar dat gaat hand in hand met versnelling bij de netbeheerders en de overheid.”

Het in 2012 opgerichte Fastned heeft nu meer dan 280 snellaadstations in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Belgiƫ, Frankrijk en Zwitserland. Het beursgenoteerde bedrijf werkt aan uitbreiding naar andere Europese landen.