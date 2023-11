ECB dreigt banken met boetes om tekortkomingen klimaatrisico’s

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft ongeveer twintig banken gedreigd met boetes als tekortkomingen op het vlak van klimaatrisico’s niet aangepakt worden. De brieven zijn vorige maand en deze maand verzonden, zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

De ECB heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat kredietverstrekkers niet genoeg doen om zich voor te bereiden op de gevolgen van extreme weersomstandigheden op de waarde van bijvoorbeeld woningen. Ook gaat het onder meer om het risico dat zakelijke klanten met veel vervuilende activiteiten failliet gaan. De ECB gaf eerder aan dat boetes een mogelijkheid kunnen zijn om te zorgen dat banken de tekortkomingen oplossen.

De ernst van de tekortkomingen verschilt per bank. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat ze allemaal met boetes te maken krijgen, zeggen de bronnen. De ECB houdt rechtstreeks toezicht op de 109 meest systeemrelevante banken in Europa. De nationale autoriteiten houden zich bezig met het dagelijkse toezicht op kleinere kredietverstrekkers.