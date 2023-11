Onderzoek: wereldwijde verkoop smartphones toont weer herstel

De wereldwijde verkoop van smartphones laat de eerste tekenen van herstel zien, na een daling van de verkopen met 12 procent vorig jaar. Dat meldt onderzoeksbureau Canalys. Naar verwachting daalt de verkoop dit jaar nog 5 procent, maar in 2024 voorzien de onderzoekers een wereldwijde groei van 4 procent.

De verkoop van smartphones stond in de coronaperiode sterk onder druk, mede als gevolg van lockdowns in China. Afgelopen jaar waren consumenten terughoudend met grote uitgaven door de hoge inflatie en zorgen over de economie. Volgens de onderzoekers is het goede nieuws nu dat consumenten “meer waarde aan hun apparaten hechten dan ooit tevoren” en er ook weer geld aan willen uitgeven.

Canalys wijst erop dat het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika dit jaar al terugkeren naar groei. Het bureau becijferde dat er dit jaar zo’n 1,13 miljard mobieltjes verkocht worden. In 2027 loopt dit aantal op tot 1,25 miljard stuks. “De smartphone-industrie komt duidelijk uit haar donkerste dagen, ook al blijven de leveringen ruim 20 procent onder de piek van 2017”, stelt het bureau.