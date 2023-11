Besi en ASML bij dalers in hogere AEX na cijfers Nvidia

De chipbedrijven Besi en ASML stonden woensdag bij de dalers in de AEX-index op het Damrak, die een kleine winst liet zien. Beleggers verwerkten de resultaten van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia. De belangrijke speler op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) behaalde afgelopen kwartaal opnieuw een recordomzet. Maar het bedrijf waarschuwde wel voor een negatieve impact van de strengere Amerikaanse regels voor de export naar China. Chipmachinemaker ASML, die ook te maken heeft met strengere exportregels, daalde 0,6 procent. Besi verloor 0,5 procent.

Op de Europese beurzen werd daarnaast nog gereageerd op de notulen van de rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve. Uit die aantekeningen bleek dat de beleidsmakers van de centrale bank het vooral belangrijk vinden om de rente op een hoog niveau te houden om er zeker van te zijn dat de inflatie terugkeert naar de doelstelling van 2 procent. Aan een verlaging van de rente lijken de beleidsmakers voorlopig nog niet te denken.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 759,74 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 851,96 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,4 procent.

Supermarktconcern Ahold Delhaize en dataleverancier RELX waren de sterkste stijgers in de AEX, met plussen van 0,9 procent. Roestvrijstaalproducent Aperam was koploper in de MidKap met een winst van bijna 6 procent, dankzij een koopadvies door BNP Paribas Exane.

Air France-KLM klom 0,1 procent. De luchtvaartcombinatie wordt samen met investeerder Castlelake de nieuwe eigenaar van SAS. Een faillissementsrechtbank in New York heeft het reddingsplan voor de noodlijdende Scandinavische luchtvaartmaatschappij goedgekeurd.

Bij de kleinere bedrijven won Avantium 0,5 procent. Het aandeel steeg een dag eerder al dik 8 procent na bekendmaking dat het speciaalchemiebedrijf duurzamere verpakkingen gaat ontwikkelen voor supermarktketen Albert Heijn.

In Frankfurt klom Thyssenkrupp 5 procent. Het Duitse industrieconcern leed afgelopen boekjaar een nettoverlies van 2 miljard euro. Het verlies werd vooral veroorzaakt door een afschrijving van 1,8 miljard euro op de staalactiviteiten. Voor het huidige boekjaar rekent het bedrijf op een lichte omzetgroei en een positief resultaat.

De euro was 1,0912 dollar waard, tegen 1,0927 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 77,86 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent duurder, op 82,54 dollar per vat.