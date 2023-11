Duitse wind- en zonne-energiebranche wil zich wapenen tegen China

Duitse wind- en zonne-energiebedrijven willen nieuwe regels van de Europese Unie bij aanbestedingen om zich beter te kunnen weren tegen internationale concurrentie. Vooral China dreigt de fabrikanten uit de markt te drukken.

Duurzame toeleveranciers moeten voorrang krijgen bij aanbestedingen, schrijven de bedrijven in een gezamenlijke brief, die ook aan de Duitse bondskanselier Olaf Scholz is gericht. Het Duitse weekblad Der Spiegel kreeg de brief in handen.

De brief is ondertekend door onder meer Meyer Burger, een van de grootste Duitse fabrikanten van zonnepanelen. Dat bedrijf heeft al eerder kritiek geuit op de vermeende oneerlijke concurrentie uit China. Er zijn sterke aanwijzingen dat Chinese fabrikanten subsidies krijgen uit Peking. Hierdoor kunnen ze goedkoper windmolens en zonnepanelen leveren.