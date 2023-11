Lagere straffen in langslepende Vestia-zaak na hoger beroep

De rechter heeft in hoger beroep de tussenpersoon van woningcorporatie Vestia vrijgesproken van zijn gevangenisstraf van 2,5 jaar voor zijn rol in het financiële schandaal. Het gerechtshof Den Haag heeft geen bewijs voor witwassen gevonden en houdt het daarom bij een taakstraf van 460 uur en een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar. Arjan G. kreeg de celstraf in 2018 opgelegd.

Ook de straf voor kasbeheerder Marcel de V. viel lager uit. Eerst werd hij nog veroordeeld tot drie jaar cel, maar dat is nu teruggebracht tot 2,5 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk.

De twee waren de spil in een omkopingsschandaal bij de destijds zeer grote woningcorporatie. Samen sloten De V. en G. bij banken jarenlang honderden contracten af – ter waarde van 23 miljard euro – voor zogeheten derivaten, financiële producten die beschermen tegen rentestijgingen. Het ging mis toen de rente fors daalde. Het leidde in 2012 bijna tot de val van Vestia.