Claimclubs krijgen uitnodiging van NN na woekerpolisdeal ASR

Verzekeraar NN Group wil ook met claimorganisaties gaan praten over woekerpolissen, nu het rivaal ASR is gelukt om een schikking te treffen in het langslepende woekerpolisdossier. Ab Flipse, voorzitter van Vereniging Woekerpolis.nl, en Marnix Bos, voorzitter van de Stichting Wakkerpolis, laten weten dat ze inmiddels een uitnodiging hebben gekregen voor een verkennende dialoog.

ASR stemde er woensdag mee in honderden miljoenen euro’s uit te trekken voor een nieuwe vergoeding van klanten met een woekerpolis of mensen die ooit zo’n beleggingsverzekering hebben gehad. Dit om de kwestie na jaren eindelijk achter zich te kunnen laten. Met de deal is circa 250 miljoen euro gemoeid. Daarnaast zet ASR nog 50 miljoen euro opzij voor schrijnende gevallen en voor klanten die niet zijn aangesloten bij de organisaties en die niet eerder een vergoeding hebben gehad.

Of NN ook een overeenkomst wil sluiten zoals ASR dat heeft gedaan, is nog niet helemaal duidelijk. Maar Flipse heeft de indruk dat de toon bij NN al duidelijk is veranderd. Zo’n uitnodiging om serieus te praten heeft hij naar eigen zeggen nog niet eerder van het concern ontvangen, terwijl hij toch al jaren bij woekerpolisclaims betrokken is. “En ik snap het ook wel. Ze moeten eigenlijk wel. Want bij ons sluiten zich steeds meer mensen met woekerpolissen aan, en dat betekent dat het bedrag dat NN uiteindelijk kwijt zou zijn aan vergoeding ook oploopt”, legt Flipse uit. “Nu is het bedrag nog wel te overzien voor de verzekeraar. Maar op een gegeven moment niet meer.”

Om hoeveel polissen en hoeveel geclaimde schade het precies gaat bij NN is niet duidelijk. Bos denkt dat de bedragen bij NN wel eens groter kunnen gaan uitpakken dan bij ASR. Het gerechtshof in Den Haag kwam in september nog met een voor NN ongunstige uitspraak in het woekerpolisdossier. Beleggers schrokken toen flink en het aandeel van de verzekeraar ging op de beurs zwaar onderuit. Volgens het hof heeft NN in het verleden bij mensen met een beleggingsverzekering kosten ingehouden die niet met de klant overeengekomen waren. NN was het niet met de conclusies van het hof eens en gaf aan naar de Hoge Raad te stappen.