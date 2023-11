ABP verhoogt pensioenen met 3 procent, premie gaat iets omlaag

Gepensioneerden die zijn aangesloten bij ambtenarenpensioenfonds ABP zien hun pensioen volgend jaar met 3 procent stijgen. Daarnaast gaat de premie iets omlaag. “Hopelijk geeft de verhoging onze gepensioneerden wat extra armslag. Want bij een pensioen van 1000 euro netto betekent dat toch zo’n 30 euro in de maand erbij”, laat bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen van het grootste pensioenfonds van Nederland weten.

Het gaat om een zogeheten volledige indexatie. “We kunnen de pensioenen, net als vorig jaar, volledig laten meegroeien met de prijsstijging”, licht Van Wijnen toe. Maar de pensioenverhoging valt wel in het niet bij die van vorig jaar als je kijkt naar het daadwerkelijke percentage. Toen was de verhoging 12 procent. Dat het nu om een lager cijfer gaat komt omdat de inflatie de laatste maanden flink is gezakt. Dat heeft ermee te maken dat de energieprijzen nu een stuk lager liggen dan vorig jaar rond deze tijd.

ABP staat er net als de andere grote pensioenfondsen in Nederland erg goed voor dankzij de gestegen rente. Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft onlangs al besloten om de pensioenen met 4,8 procent te gaan verhogen. Bij metaalfonds PME is daarnaast een verhoging van 3,26 procent aangekondigd. Die twee fondsen kozen ervoor om hun premie gelijk te houden. Maar bij ABP betalen werknemers en werkgevers straks iets minder. Het percentage daarvoor gaat van 27,9 naar 27,0 procent. Dat betekent dat een werknemer met een brutomaandinkomen van 3500 euro netto ongeveer 10 euro voordeliger uit is.