Lijkt veiligheidskunde jou een leuke opleiding? Lees hier meer over de MVK- en HVK-opleidingen

Veiligheid op de werkvloer is van cruciaal belang, zowel voor werknemers als werkgevers. Het waarborgen van een veilige werkomgeving is een verantwoordelijkheid die niet mag worden onderschat. Als jij geïnteresseerd bent in het bevorderen van veiligheid op de werkvloer en het voorkomen van ongevallen, dan is een opleiding in veiligheidskunde wellicht iets voor jou. In dit artikel zullen we meer informatie geven over de opleiding Middelbare Veiligheidskunde (MVK) en Hogere Veiligheidskunde (HVK).

Middelbare Veiligheidskunde (MVK)

De opleiding Middelbare Veiligheidskunde is bedoeld voor professionals die zich willen specialiseren in veiligheidsmanagement. Met een MVK-diploma ben je in staat om risico’s te inventariseren, evalueren en beheersen. Je leert hoe je veiligheidsplannen kunt opstellen, veiligheidsaudits kunt uitvoeren en incidenten kunt onderzoeken.



De opleiding mvk duurt gemiddeld twee jaar en is te volgen bij verschillende opleidingsinstituten en hogescholen. Tijdens de opleiding komen onderwerpen zoals arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, veiligheidsmanagement en gedragsverandering aan bod. Daarnaast is er vaak ook aandacht voor communicatievaardigheden, omdat veiligheidskundigen vaak moeten samenwerken met verschillende belanghebbenden binnen een organisatie.

Hogere Veiligheidskunde (HVK)

De opleiding Hogere Veiligheidskunde is een vervolgopleiding op de MVK-opleiding en richt zich op het ontwikkelen van strategisch veiligheidsbeleid. Met een HVK-diploma ben je in staat om veiligheidsbeleid te ontwikkelen en te implementeren binnen organisaties. Je leert om risicomanagement op een hoger niveau toe te passen en om veiligheidskundige vraagstukken integraal aan te pakken.



De opleiding hvk duurt gemiddeld twee jaar en is eveneens te volgen bij diverse opleidingsinstituten en hogescholen. Tijdens de opleiding komen onderwerpen zoals crisismanagement, veiligheidsbeleid, veiligheidskundig advies en organisatiekunde aan bod. Daarnaast is er ook aandacht voor leiderschapsvaardigheden, omdat HVK’ers vaak een rol hebben als adviseur op het gebied van veiligheid binnen een organisatie.

Carrièremogelijkheden

Met een diploma in MVK of HVK liggen er diverse carrièremogelijkheden binnen de veiligheidskunde voor je open. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als veiligheidskundige bij een organisatie, waarbij je verantwoordelijk bent voor het opstellen en implementeren van veiligheidsbeleid. Daarnaast kun je ook werken als veiligheidsadviseur of consultant, waarbij je organisaties adviseert en ondersteunt bij het verbeteren van hun veiligheidsprestaties.



Verder is het mogelijk om te werken bij overheidsinstanties, waarbij je toezicht houdt op de naleving van veiligheidsvoorschriften. Ook kun je ervoor kiezen om als zelfstandig veiligheidskundige te werken, waarbij je verschillende opdrachtgevers ondersteunt bij het verbeteren van hun veiligheidsbeleid.