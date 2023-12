CNV wil na klimaatakkoord plan voor werknemers fossiele sectoren

Vakbond CNV is verheugd over de slotverklaring van de klimaattop in Dubai, waarin is afgesproken om geleidelijk af te stappen van fossiele brandstoffen. De bond stelt wel dat er een plan moet komen om de tienduizenden mensen die nu in de fossiele sectoren werkzaam zijn elders aan een baan te helpen.

“We kennen de impact van deze brandstoffen op het klimaat”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. “Dus dit besluit is een goede, eerste stap.” Tegelijkertijd waarschuwt hij voor de gevolgen voor de medewerkers in de fossiele sectoren. “Veel fossiele bedrijven bevinden zich in de regio. De kansen op nieuw werk zijn voor deze mensen kleiner dan in de Randstad. Zorgvuldige begeleiding is daarom noodzakelijk.”

CNV verwacht hierin veel van werkgevers, maar ook van politici. “Zij ondertekenen immers dit verdrag, dat heeft ook consequenties.”