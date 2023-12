Zeeuws Omoda in verzet tegen Chinees automerk met zelfde naam

Het Zeeuwse familiebedrijf Omoda neemt maatregelen om zijn merknaam te beschermen omdat er in april volgend jaar een Chinees automerk naar Nederland komt met exact dezelfde naam. Volgens de Chinezen is een tweede Omoda-merk op de Nederlandse markt juridisch geen probleem. “Maar wij hebben al meerdere keren aangegeven bij Chery dat dit wel zo is. Het Chinese automerk maakt oneigenlijk gebruik van het merk Omoda met de introductie van hun nieuwe automodel op de Europese markt”, zegt een woordvoerder van Omoda, met meer dan dertig schoenenzaken in Nederland.

Het Chinese Chery is het moederbedrijf van OMODA, een fabrikant van elektrische auto’s. Omoda, gevestigd in Zierikzee, is nu een zogeheten oppositieprocedure opgestart. Daarmee kunnen oudere merken bezwaar maken tegen inschrijving van nieuwere merken.

“De afgelopen 23 jaar hebben wij als Zeeuws familiebedrijf heel hard gewerkt om de merknaam Omoda op te bouwen. Hierdoor zijn we bij vele Nederlanders een herkenbare naam als een van de meest vooruitstrevende fashion retailers”, zegt de woordvoerder.

Volgens hem is er al geruime tijd geleden contact geweest tussen Omoda en Chery over het gebruik en afbakening van de Omoda-merknaam. “Echter, de laatste contactverzoeken van Omoda aan Chery zijn onbeantwoord gebleven. Nadat herhaaldelijk geprobeerd is contact te krijgen met Chery, maar dit antwoord is uitgebleven, heeft Omoda oppositie ingediend om zo de langdurig en zorgvuldig opgebouwde merknaam te beschermen”, aldus de zegsman.

Het Chinese OMODA is inmiddels al in meer dan tien landen actief. “Er liggen veelbelovende plannen op tafel voor verdere expansie in landen zoals Nederland, Nieuw-Zeeland en BraziliĆ«”, kondigde het bedrijf begin deze week aan.