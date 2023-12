IMF verwelkomt krachtige economische maatregelen Argentinië

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de nieuwe reeks van ‘gedurfde’ economische maatregelen van Argentinië verwelkomd. Het fonds, waaraan Argentinië 44 miljard dollar schuldig is, reageerde daarmee op de scherpe devaluatie van de peso en bezuinigingen op de staatsuitgaven die door de Argentijnse minister van Economie Luis Caputo werden aangekondigd.

“Deze gedurfde eerste acties zijn erop gericht de overheidsfinanciën aanzienlijk te verbeteren op een manier die de meest kwetsbaren in de samenleving beschermt en het valutabeleid versterkt”, aldus het IMF in een verklaring. De maatregelen zullen volgens het IMF helpen de economie te stabiliseren en de basis te leggen voor een duurzamere en door de particuliere sector geleide groei van het Zuid-Amerikaanse land.

Caputo zei dinsdag in zijn eerste televisietoespraak dat Argentinië door zijn verslaving aan schulden in de huidige slechte economische situatie is terechtgekomen en dat het enige medicijn een shockbehandeling is. “Er is geen geld meer”, zei Caputo herhaaldelijk in de opgenomen videotoespraak. Hij herhaalde daarmee de woorden die de nieuwe president Javier Milei afgelopen zondag uitsprak bij zijn beëdiging.