Duitse vakbond en staalfabrikanten bereiken akkoord na stakingen

Duitse staalfabrikanten en vakbond IG Metall hebben een akkoord bereikt over loonsverhogingen en nieuwe arbeidsvoorwaarden in het noordwesten van Duitsland. Aan die overeenkomst ging een reeks stakingen vooraf.

De ongeveer 68.000 werknemers voor wie het akkoord geldt, krijgen ieder 3000 euro als compensatie voor de sterk gestegen kosten voor het levensonderhoud. Vanaf 1 januari 2025 stijgen de lonen met 5,5 procent.

Over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor staalmedewerkers in het oosten van Duitsland lopen nog gesprekken. Het gaat daar om ongeveer 8000 werknemers

Werkgevers en de vakbond hebben ook afspraken gemaakt over baangaranties in Noordwest-Duitsland gedurende de overgang van fossiele kolen naar waterstof als brandstof voor de staalproductie. Nu worden kolen nog bewerkt tot zogeheten kooks, maar na de overstap op waterstof is dat niet nodig en kan dat mogelijk banen kosten.

Personeel van staalfabrieken in het noordwesten van Duitsland hoeft ook minder te werken per week. Binnenkort geldt een 32-urige werkweek als de standaard, in plaats van de huidige 35-urige week. De vakbond had ook graag gewild dat werknemers nog wel voor 35 uur zouden worden doorbetaald, maar ging uiteindelijk akkoord met een salaris voor 33 uur.

Medewerkers van staalfabrieken dreigden afgelopen week met nieuwe stakingen, die aanstaande woensdag zouden beginnen in de voor de staalindustrie belangrijke stad Duisburg. Die acties zijn nu van de baan. Sinds november legden staalarbeiders enkele keren het werk neer.