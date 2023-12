Baas Turkse centrale bank trekt bij ouders in door hoge inflatie

De baas van de Turkse centrale bank ondervindt persoonlijk wat het probleem is dat ze zelf moet bestrijden. Door de hoge inflatie kan Hafize Gaye Erkan, sinds juni gouverneur van de centrale bank, naar eigen zeggen geen woning bemachtigen in Istanbul. Daarom is ze met haar gezin bij haar ouders ingetrokken, vertelde ze aan de krant Hürriyet.

“We hebben geen huis kunnen vinden in Istanbul. Het is ontzettend duur. We zijn bij onze ouders gaan wonen”, vertelde de 44-jarige Erkan, die voorheen in de Verenigde Staten bij de banken Goldman Sachs en First Republic Bank werkte. “Kan Istanbul duurder zijn geworden dan Manhattan?”

Turken hadden in november te maken met een inflatie van 61 procent op jaarbasis. Daarmee stijgen de prijzen weer wat harder dan eerder dit jaar. Onder Erkan verhoogde de centrale bank de rente naar 40 procent om de inflatie te drukken.

Na zijn verkiezingsoverwinning in juni beloofde zittend president Recep Tayyip Erdogan conventioneler economisch beleid voor Turkije. In de voorgaande jaren verloor de Turkse lira fors aan waarde en liepen de prijzen in het land hard op door zorgen over Erdogans invloed op de centrale bank. De president vond namelijk dat beleidsmakers de rente moesten verlagen in de strijd tegen inflatie, terwijl centrale banken normaal gesproken de leenkosten juist verhogen om prijsstijgingen onder controle te krijgen.

Erkan zei tegen Hürriyet dat de centrale bank richting het einde gaat van de cyclus van renteverhogingen.