Nederlanders kopen steeds later en steeds luxere kerstkaarten

Nederlanders kopen steeds later kerstkaarten en schaffen steeds vaker nieuwjaarskaarten en luxere kaarten aan, zeggen verkopers Hallmark en Kaartje2go tegen het ANP. Dit zijn bijvoorbeeld kaarten met lampjes en muziek, met glitter en goud, veel kleur, gepersonaliseerde kaarten met eigen foto en kaarten met een glanzend laagje. Hallmark en Kaartje2go hebben naar schatting samen tot nu toe zo’n 2 miljoen kaarten verkocht dit jaar. Dit weekend begint de verkooppiek, meldt Jan Willem Koch, directeur van Hallmark Europa.

Hallmark verwacht tussen de 6 en 7 miljoen kerstkaarten te verkopen via winkels en zijn website. Tijdens de coronapandemie was dat meer, maar vorig jaar nam de populariteit alweer wat af. “Ik verwacht dat de verkoop dit jaar ongeveer gelijk blijft met het jaar 2022”, zegt Koch.

Kaartje2go zegt online inmiddels 1,5 miljoen kerst- en nieuwjaarskaarten te hebben verkocht, 4,5 procent meer dan in deze periode vorig jaar. “Tegelijk zegt dit nog niet heel veel, aangezien we juist de komende zeven dagen de piek verwachten in de verkoop van kerstkaarten”, aldus een woordvoerder. “Voorheen was het eind november al heel druk met kerstkaarten, dit jaar merken we op dat de eerste dagen van december rustiger waren dan vorig jaar.”

De zegsman merkt ook op dat mensen vaker lijken te kiezen voor een kerstkaart in combinatie met een verhuiskaart, in plaats van een aparte kaart te versturen eerder in het jaar.

Zowel Kaartje2go als Hallmark meldt dat ze de prijzen van hun kaarten hebben verhoogd. Kaartje2go heeft ze 5 tot 10 cent duurder gemaakt omdat het bedrijf naar eigen zeggen hogere bezorgkosten, drukwerkkosten en interne kosten heeft. Hallmark maakte zijn kaarten een paar procent duurder, schat Koch. Ondanks de inflatie kiezen mensen volgens hem vaker de wat duurdere kaarten en die met bijvoorbeeld muziek en licht, omdat dat soort kaarten een klein cadeautje zijn voor relatief weinig geld.