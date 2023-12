VEH: gemeentelijke woonlasten gaan omhoog, wel grote verschillen

Woningeigenaren zijn volgend jaar gemiddeld 938 euro kwijt aan gemeentelijke belastingen en heffingen. Dat is 51 euro meer dan dit jaar, meldt Vereniging Eigen Huis (VEH). De belangenvereniging onderzocht de woonlasten in 110 gemeenten waarvan de cijfers voor volgend jaar al bekend zijn. VEH constateert wel flinke verschillen tussen gemeenten.

Zo stijgt de onroerendezaakbelasting (ozb) volgend jaar gemiddeld met 5,5 procent. Dat is meer dan vorig jaar. Daarbij is de Renkum volgens VEH koploper: in de Gelderse gemeente gaat de ozb volgend jaar met ruim 23 procent omhoog. Woningeigenaren zijn daardoor gemiddeld 90 euro meer kwijt in vergelijking met dit jaar. In negen van de door VEH onderzochte gemeenten daalt de ozb juist. Dat gebeurt het sterkst in Zoetermeer, waar inwoners met een woning gemiddeld 26 euro minder kwijt zijn.

Naast de ozb betalen woningeigenaren ook een afvalstoffen- en rioolheffing. Die stijgen volgend jaar met respectievelijk gemiddeld 6 procent en 4,5 procent, meldt VEH. Het ophalen van vuilnis is voor huiseigenaren in 2024 het duurst in Rijswijk, namelijk 533 euro per jaar. In Nederweert is de afvalstoffenheffing met 151 euro in 2024 het laagst. In de Limburgse gemeente daalt die heffing volgend jaar juist, met 45 procent.

De meeste rioolheffing ten slotte, wordt gevraagd in de gemeente Gouda. Daar zijn huishoudens 530 euro kwijt. Woningeigenaren in het Noord-Hollandse Koggenland zijn slechts 102 euro kwijt. VEH merkt wel op dat lokale omstandigheden een grote rol spelen bij de hoogte van de rioolheffing.