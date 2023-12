Rustig begin nieuwe beursweek, weer aandacht voor OCI

Beleggers lijken de nieuwe handelsweek rustig te beginnen, na de winsten die ze de beursgraadmeters vorige week bezorgden. Mogelijk laten ze zich toch wat tegenhouden door verschillende beleidsmakers wereldwijd, die waarschuwden dat snelle renteverlagingen niet in de lijn der verwachting liggen. Daar hopen beleggers wel op, omdat handelen in aandelen dan weer gunstiger wordt.

Op het Damrak staat met name OCI weer in de belangstelling. De kunstmestfabrikant meldde maandagochtend dat het zijn belang in het Amerikaanse IFCO verkoopt aan conglomeraat Koch voor 3,6 miljard dollar. Vrijdag verloor OCI nog ruim 13 procent. Dat gebeurde nadat duidelijk was geworden dat staatsoliebedrijf Adnoc uit de Verenigde Arabische Emiraten het belang van OCI in dochterbedrijf Fertiglobe overneemt.

Verder zullen handelaren ook de situatie op de Rode Zee in de gaten houden. Door aanvallen van Houthi’s uit Jemen hebben meerdere grote rederijen besloten voorlopig de belangrijke vaarweg tussen het Arabisch schiereiland en Egypte te mijden. De route is onder meer belangrijk voor olie, maar kan ook individuele bedrijven hard raken. De olieprijzen gingen maandag opnieuw omhoog, na de eerdere stijgingen van vorige week.

De hoofdgraadmeter in Amsterdam koerst af op een licht lager begin van 0,3 procent, na de afgelopen handelsweek met een plus te hebben afgesloten. Ook veel andere beurzen in Europa lijken met een klein verlies te openen.

Nederlandse beleggers kijken maandag onder meer uit naar nieuwe ramingen over de economische groei en de inflatie door De Nederlandsche Bank. Die verschijnen in de middag. Beleggers vinden een verwachting voor de inflatie onder meer belangrijk, omdat deze zou kunnen aangeven of de forse renteverhogingen voldoende hebben gewerkt om de prijsstijgingen in te dammen. Een hogere rente maakt handelen in risicovollere beleggingen zoals aandelen minder aantrekkelijk.

Maar beleidsmakers in de Verenigde Staten en Europa waarschuwden vrijdag al dat het te vroeg is om te rekenen op renteverlagingen. Daar reageerden de beurzen in Aziƫ maandag op met overwegend minnen. Zo daalden de graadmeters in Tokio en Hongkong tot 1 procent.